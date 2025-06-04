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        Karanlık suların delil avcılarının zorlu eğitimi görüntülendi

        ÇİĞDEM ALYANAK - Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:18
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        Karanlık suların delil avcılarının zorlu eğitimi görüntülendi
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        ÇİĞDEM ALYANAK - Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

        Polis teşkilatının karanlık sulardaki gözü kurbağa adamlar, branş adaylığı sürecinde Ankara'daki ön elemelerde yüksek performans sergileyerek Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'ndeki Kurbağa Adam Temel Eğitimi Kursu’na katılmaya hak kazanıyor.

        Uluslararası standartta eğitimin verildiği, Türkiye'deki tek taşınabilir basınç odasına sahip merkezde kursiyerler, teşkilatın alanında uzman eğitmenlerinden, mesleki kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkaracakları bir eğitim alıyor.

        Güne sabah koşusu ve yüzme ile başlayan kurbağa adam adaylarının eğitimleri bir hafta boyunca teorik, sonraki haftalarda ise dalış, gece dalışı, derin dalış, delil bulma, ceset arama, satıhtan ikmal, batık dalışı eğitimleri, acil durum uygulamaları ile devam ediyor.

        Anadolu Ajansı

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