Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı yönetiminde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan C.D. Hamdibey Mahallesi'nde yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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