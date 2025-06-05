Çanakkale'de şap hastalığı için önleme faaliyetleri sürdürülüyor

Ekipler, denetimler kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları tespit etmek üzere denetimlerini sıklaştırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bağlı ilçe müdürlüklerince sürdürülen denetimlerde, şap hastalığından ari olan Trakya bölgesine Çanakkale'den geçiş noktaları olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki Feribot İskelesinde oluşturulan veteriner kontrol noktalarında 24 saat esaslı denetimler sürdürülüyor.

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