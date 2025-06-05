Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon 281 bin lira ceza kesildi
Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine Sahil Güvenlik ekiplerince 8 milyon 218 bin lira ceza uygulandı.
Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine Sahil Güvenlik ekiplerince 8 milyon 218 bin lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada demir sahasında bulunan Türk bayraklı 78 metre boyundaki, "Clias-5" adlı atık alım tankerinden denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na ait "TCSG 16" botu, kirliliği görüntülü kayda aldı.
Ekiplerin yerinde tespit çalışmaları sonrası denizi kirlettiği tespit edilen tankere Sahil Güvenlik Bati Marmara Grup Komutanlığı tarafından 8 milyon 218 bin lira ceza kesilip adli ve idari işlemler uygulandı.
Yaşanan durum hakkında Bozcaada Kaymakamlığı, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozcaada Liman Başkanlığı, Bozcaada Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne de rapor verildi.
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