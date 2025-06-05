AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partisinin bayramlaşma programına katıldı.

Gider, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca, parti binasında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ayhan Gider, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın farklı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür ki, hem ülkemizin, hem dünyanın içinden geçtiği böyle zorlu bir dönemde başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi lider var. Recep Tayyip Erdoğan gibi sadece gücü değil, vicdanı da kuvvetli bir şahıs başımızda ve biz onunla birlikte yol yürümekten gayet keyif alıyoruz."

Bölgenin, sınırların ateş altında olduğunu da ifade eden Gider, "Geçtiğimiz bu zor dönemde böyle bir ekiple, böyle bir liderle yol almak Türkiye Yüzyılı anlamında çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Allah muhafaza bir başka liderle böyle bir döneme girmiş olmayı hayal bile edemiyoruz." diye konuştu.

Gider, yaşıtlarının terörün ne demek olduğunu bildiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye konusunda bir irade beyanında bulunduklarını anlatan Gider, şöyle devam etti: "Bu irade beyanında da çok net bir şey söyledik. 'Terör örgütü kendini ama, fakat, lakin demeden feshetsin'. Bir masa falan yok ortada, masaya şu konuları getirerek falan değil, o kendini feshetsin sonra konuşalım. 'İnsan hakları' deniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı aynı insan haklarına sahiptir. Herhangi bir sebepten dolayı mağdur olduğunu düşünen kim varsa Türk devleti onun yanındadır. Böyle bir döneme girdiğimizde, terörsüz Türkiye dönemine girdiğimizde baktık ki, buna bile saldıranlar var. Çünkü her değişim sancılıdır. Her değişim birinin menfaatini bozar. Bir adam koltuktan kalkamıyorsa, korktuğu bir şeyler vardır ve terörsüz Türkiye'den de korkanlarda çıktı." Gider, Türk milletinin yarınlara daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için terörün bitirilmesi gerektiğine değinerek, "Tekrar söylüyorum, terör örgütünün kendini feshederek, terörün bitirilmesi. Çok şükür ki Rabbim bunu da bize nasip edecek ve terörsüz Türkiye ile yarınlara, her günün bayram kıvamında yaşadığı günlere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.