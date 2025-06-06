Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan Kurban Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toraman, mesajında, milletçe birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşma ve dayanışma duygularını yücelten mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların kalplerin yakınlaştığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, insan olmanın en güzel hasletleri olan merhamet, şefkat ve hoşgörünün öne çıktığı kıymetli zamanlar olduğunu hatırlatan Ömer Toraman, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, bu hasletleri yaşatma ve paylaşma bilincinin toplumsal dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Çanakkaleli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor sağlık, huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum."