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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, İsrail'in "Madleen" gemisini alıkoymasıyla ilgili açıklama:

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkoyulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:40
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, İsrail'in "Madleen" gemisini alıkoymasıyla ilgili açıklama:
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkoyulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Gider, yaptığı yazılı açıklamada. Madleen'in yükünün yalnızca insani yardım malzemelerinden ibaret olmadığını, geminin aynı zamanda sessiz kalan dünyaya karşı yola çıkmış bir vicdan manifestosu olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin bu konuda kararlı ve net bir tutum sergilediğini belirten Gider, şunları kaydetti:

        "Gemide Türk vatandaşlarının da yer aldığı bu girişime yönelik İsrail müdahalesi, sadece bir yardım gemisine değil, uluslararası hukuka, insani değerlere ve ortak vicdanımıza yönelmiş bir ihlaldir. Dışişleri Bakanlığımız, bu eylemin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ifade ederek, İsrail’i hukuka uygun davranmaya ve Türk vatandaşlarını derhal serbest bırakmaya çağırmıştır. Bu, sadece diplomatik bir tepki değil, aynı zamanda haklının yanında yer alma kararlılığının bir ifadesidir."

        Gider, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu sadece bir gemi meselesi değildir. Bu, insanlık vicdanı ile siyasi körlüğün karşı karşıya geldiği bir sınavdır. Türkiye, bu sınavda yine onurlu bir duruş sergilemektedir. Çünkü biz; kimden geldiğine bakmadan, zulme karşı durmayı, devlet olmanın ve insan kalmanın asıl gereği sayarız. Bugün Madleen'e yapılan müdahale, yarın başka bir insani iradeye yöneltilebilir. Buna sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. O nedenle biz susmayacağız. Çünkü bu ülke sadece kendi vatandaşına değil, yeryüzündeki her mazluma el uzatacak kadar büyük bir millettir."

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