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        Çanakkale'deki Kocabaş Çayı leyleklerin beslenme alanı oldu

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocabaş Çayı, leyleklerin beslenme alanı haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:58
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        Çanakkale'deki Kocabaş Çayı leyleklerin beslenme alanı oldu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocabaş Çayı, leyleklerin beslenme alanı haline geldi.

        Büyükpaşa köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı, leyleklere ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede bulunan aile çay bahçesi kenarından akan Kocabaş Çayı yatağında leylekler, yavrularını beslemek için avlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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