Çanakkale'deki Kocabaş Çayı leyleklerin beslenme alanı oldu
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocabaş Çayı, leyleklerin beslenme alanı haline geldi.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocabaş Çayı, leyleklerin beslenme alanı haline geldi.
Büyükpaşa köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı, leyleklere ev sahipliği yapıyor.
Bölgede bulunan aile çay bahçesi kenarından akan Kocabaş Çayı yatağında leylekler, yavrularını beslemek için avlanıyor.
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