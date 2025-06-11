Çanakkale'de "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansı düzenlendi

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Kurucu Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'deki 20 milyon binanın yüzde 50-60'ının problemli olduğunu belirterek, " Kentsel dönüşüm aslında bir fırsat. 80-100 yıldır problemli binalar üretmişiz ve içinde yaşıyoruz. Kentsel dönüşümü fırsat haline getirmemiz lazım." dedi.

Türkkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansında, kentsel dönüşüm uygulamaları, bina güçlendirme yöntemleri ve bu süreçlerin prosedürünü anlattı.

Depremlerin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Türkkan, dünyada kıtaların hareketinin durmayacağını ve doğası gereği devam edeceğini belirtti.

Türkkan, "Deprem ne zaman olacak? Olacak mı olmayacak mı?" şüphesinden kurtulup, depremle nasıl yaşanacağının öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çanakkale'nin de bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Türkkan, "Depremlerde yıkıcı olan şey yer ivmesidir. Çanakkale'de 0,3-0,7 G arasında yer ivmesi bekleniyor ki bu yıkıcı bir deprem. Bu da Çanakkale'nin yapılar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çanakkale'nin zemin durumuna baktığımızda, zemin olarak da maalesef iyi değil. Çünkü burası dolgu zemin şeklinde görülüyor. Sıvılaşma riski yüksek bölgelerin fazla olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Deprem dalgaları geldiğinde, kayalık zemin olduğu takdirde deprem periyodunun düştüğünü, dolgu zeminlerde periyodun büyüdüğünü ve büyüdükçe yıkımın fazlalaştığını anlatan Türkkan, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşadığımız binaları, iş yerlerini, fabrikalarımızı depremden sonra ayakta kalacak şekle getirmemiz lazım. Türk insanı depremin hep farkında olmuştur. Deprem yönetmelikleri Cumhuriyet tarihi boyunca hep olmuştur. Ben 30 seneden fazla bina inceleyen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hangi yıl aralığında inşa edilmiş bina olursa olsun o gün geçerli olan deprem yönetmeliği şartlarını da sağlamıyor. Bu binaları, 'risklidir' raporu vermek için 2018 deprem yönetmeliğine göre inceliyoruz. 1975'te yapılan bina, 2018'deki deprem yönetmeliğini nereden bilecek ama 1975 yönetmeliği şartlarını da sağlamıyor. 1955 yılında yapılmış bir binanın betonunu inceledik, değeri çok yüksek çıktı. Neredeyse yeni binaların değerinde. Demek ki istenirse yapılıyor." Kentsel dönüşümün fırsata çevrilebileceğini aktaran Türkkan, "Türkiye'de 20 milyon bina var. Bunların yüzde 50-60'ı problemli. Bu binaları yıkıp yapmaya kalkarsak sadece İstanbul için 500 milyar dolarlık paraya ihtiyaç var. Kentsel dönüşüm doğru bir yaklaşım ama arsa değeri yüksek olan bölgelerde kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşüm aslında bir fırsat. 80-100 yıldır problemli binalar üretmişiz ve içinde yaşıyoruz. Kentsel dönüşümü fırsatçılık anlamında, yaşayanlar açısından fırsat haline getirmemiz lazım." diye konuştu.