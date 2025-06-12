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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:38
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Gelibolu'nun Fındıklı ve Cevizli köyleri arasındaki Bayırlı üçgeni mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisinden makilik alana sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Ekiplerin, yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ile 8 dönüm makilik alanın etkilendiği yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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