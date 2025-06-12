Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin, yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ile 8 dönüm makilik alanın etkilendiği yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gelibolu'nun Fındıklı ve Cevizli köyleri arasındaki Bayırlı üçgeni mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisinden makilik alana sıçradı.

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