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        Çanakkale'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:05
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        Çanakkale'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, U.K'nun kullandığı 17 AGF 340 plakalı motosiklet, Z.Ç. idaresindeki 17 TC 014 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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