Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 1 helikopter, 2 dozer, 12 arazöz, su ikmal aracı ve 90 personel ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında 4 hektar tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.