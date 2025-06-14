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        Çanakkale'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salındı

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ürünlerine ciddi zarar veren istilacı kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile biyolojik mücadele kapsamında Merkez ve Biga ilçelerinde toplam 2 bin 16 samuray arısını (Trissolcus japonicus) doğaya saldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:26
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        Çanakkale'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salındı
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ürünlerine ciddi zarar veren istilacı kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile biyolojik mücadele kapsamında Merkez ve Biga ilçelerinde toplam 2 bin 16 samuray arısını (Trissolcus japonicus) doğaya saldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında yapılan zararlı ile mücadele çalışmalarında kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit olarak zarar veren samuray arıları, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilerek Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden teslim alındı.

        İl genelinde, merkez, Bayramiç, Biga, Ezine ve Lapseki ilçelerinde zararlının popülasyonunu takip etmek amacıyla tuzakla takip çalışmaları da sürdürülüyor.

        Kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere yüzlerce bitki türünde ekonomik kayıplara yol açarken, biyolojik mücadele yöntemi ile çevre dostu bir kontrol sağlanması hedefleniyor.

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