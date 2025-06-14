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        Çanakkale'de, şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler panayırda eğlendi

        Çanakkale'de polis tarafından şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için Çan ilçesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:50
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        Çanakkale'de, şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler panayırda eğlendi
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        Çanakkale'de polis tarafından şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için Çan ilçesinde program düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesindeki etkinlikte kapsamında panayıra götürülen çocuklar çeşitli oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

        Program sırasında görevli polis ekipleri de çocuklara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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