Çanakkale'de, şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler panayırda eğlendi Çanakkale'de polis tarafından şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için Çan ilçesinde program düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:50 facebook

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