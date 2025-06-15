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        Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometre pedal çevirecek

        Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:05
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        Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometre pedal çevirecek
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        Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı.

        Yücel, kordondaki Troya Atı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla yaptığı turu Çanakkale'den 6'ncı kez başlattığını ve 41 ile uğrayacağını söyledi.

        Bir çocuğun gülüşü ve bir babanın evlat acısı yaşamaması için bisiklet turuna Babalar Günü'nde başladığını belirten Yücel, 7 bin 500 kilometrelik rota belirlediğini kaydetti.

        Kemal Yücel, "Gideceğim şehirlerde kök hücre ve organ bağışının önemini, insanların lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabilme şansına sahip olduklarını anlatacağım. İstiyorum ki hiçbir baba benim gibi evlat acısı yaşamasın. Bundan önce yaptığım kök hücre bağışı çalışmalarında 500'den fazla çocuğumuza uygun ilik bulduk. Onlar şimdi hayattalar, bugün babalarına hediyeler verecekler, birlikte güzel vakit geçirecekler. Çocukların yaşama bağlanma umudu da bisiklet turumda benim yaşam enerjim olacak." diye konuştu.

        2013'te Adana'da yaşarken 6 yaşındaki evladını beyin tümörü nedeniyle kaybettiğini anlatan Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

        "Hastalığını öğrenmemizle kaybetmemiz arasında geçen süre 27 gün. Ameliyatın ardından 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti ve Utku'nun organlarını bağışlama kararı aldık. 5 çocuğa hayat verdi.

        Uzun süre bunalım dönemi yaşadım. Yaşadığım evlat acısını umuda dönüştürmeye karar verdim. İlk olarak Utku'nun organlarıyla hayat bulan çocukları ziyarete başladım. Daha sonra hastanelerdeki çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttım. Oğluma alamayacağım oyuncakları onlara hediye ettim. Onları mutlu gördükçe evladımın mutlu olduğunu düşündüm. Sanki karşımda Utku vardı ve mutlu olmuştu. Bunu yaygınlaştırdım. Türkiye'deki birçok hastaneye gitmeye karar verdim, o acıyı bu yüzden umuda dönüştürdüm. Son 6 yıldır da Türkiye'yi dolaşıyorum. Gittiğim şehirlerde çocukları ziyaret edip, onlara hediyeler de veriyorum hem de yaşamlarını kurtarma adına hareket ediyorum."

        İlk yola çıkışının acıyla başladığını, o acının başka çocuklarda umut ışığına dönüşmesine sebep olduğunu ifade eden Yücel, bu bisiklet turunda da yeni yeni hayatların kurtulmasını umut ettiğini söyledi.

        Babalar günü dolayısıyla içinde buruk bir hüznün olduğunu dile getiren Yücel, "Evladım yaşasaydı şimdi kocaman bir delikanlı olacaktı, bir hediye alacaktı belki de birlikte vakit geçirecektik. Mutlu olacaktım. Onun eksikliğini çok hissediyorum. Kim bilir belki de yolda onun ruhu bana eşlik edecek, varlığını yanımda hissedeceğim. Zor bir gün, acı çok büyük, dilerim başka çocuklar Utku gibi hayatını kaybetmesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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