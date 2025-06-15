Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometre pedal çevirecek

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı.

Yücel, kordondaki Troya Atı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla yaptığı turu Çanakkale'den 6'ncı kez başlattığını ve 41 ile uğrayacağını söyledi.

Bir çocuğun gülüşü ve bir babanın evlat acısı yaşamaması için bisiklet turuna Babalar Günü'nde başladığını belirten Yücel, 7 bin 500 kilometrelik rota belirlediğini kaydetti.

Kemal Yücel, "Gideceğim şehirlerde kök hücre ve organ bağışının önemini, insanların lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabilme şansına sahip olduklarını anlatacağım. İstiyorum ki hiçbir baba benim gibi evlat acısı yaşamasın. Bundan önce yaptığım kök hücre bağışı çalışmalarında 500'den fazla çocuğumuza uygun ilik bulduk. Onlar şimdi hayattalar, bugün babalarına hediyeler verecekler, birlikte güzel vakit geçirecekler. Çocukların yaşama bağlanma umudu da bisiklet turumda benim yaşam enerjim olacak." diye konuştu.

2013'te Adana'da yaşarken 6 yaşındaki evladını beyin tümörü nedeniyle kaybettiğini anlatan Yücel, sözlerine şöyle devam etti: "Hastalığını öğrenmemizle kaybetmemiz arasında geçen süre 27 gün. Ameliyatın ardından 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti ve Utku'nun organlarını bağışlama kararı aldık. 5 çocuğa hayat verdi. Uzun süre bunalım dönemi yaşadım. Yaşadığım evlat acısını umuda dönüştürmeye karar verdim. İlk olarak Utku'nun organlarıyla hayat bulan çocukları ziyarete başladım. Daha sonra hastanelerdeki çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttım. Oğluma alamayacağım oyuncakları onlara hediye ettim. Onları mutlu gördükçe evladımın mutlu olduğunu düşündüm. Sanki karşımda Utku vardı ve mutlu olmuştu. Bunu yaygınlaştırdım. Türkiye'deki birçok hastaneye gitmeye karar verdim, o acıyı bu yüzden umuda dönüştürdüm. Son 6 yıldır da Türkiye'yi dolaşıyorum. Gittiğim şehirlerde çocukları ziyaret edip, onlara hediyeler de veriyorum hem de yaşamlarını kurtarma adına hareket ediyorum."