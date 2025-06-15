Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Sezer, kıyıya yakın bir yerde gördükleri hayvanı sahile çıkardıklarını ve yetkililere haber verdiklerini aktardı.

Caretta carettayı bulan tatilci Emrah Sezer, uzaktan gördüklerinde cesede benzettiklerini, yaklaştıklarında ise deniz kaplumbağası olduğunu anladıklarını söyledi.

Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden alınması için durumu Ayvacık Belediyesine bildirdi. Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

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