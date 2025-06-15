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        Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi halk oylamasından "evet" kararı çıktı

        Çanakkale'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından, Karacaören Siteler Bölgesi'nin Çanakkale Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi için yapılan halk oylamasından "evet" kararı çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:02
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        Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi halk oylamasından "evet" kararı çıktı
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        Çanakkale'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından, Karacaören Siteler Bölgesi'nin Çanakkale Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi için yapılan halk oylamasından "evet" kararı çıktı.

        Karacaören Siteler Bölgesi'nde oturanlar, belediye hizmetlerinden yararlanabilmek adına, Özlem Kayalı İlkokulu'nda kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

        Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan referandum saat 08.00'da başladı, 17.00'da sona erdi.

        Referandum için kurulan 7 sandıktan 1032 "Evet", 18 "Hayır" oyu çıktı. 3 bin 68 kişinin yaşadığı Karacaören Siteler Bölgesi bu sonuca göre Çanakkale Belediyesine bağlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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