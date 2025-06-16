Vali Toraman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Toplantıya Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ve şube amirleri de katıldı.

Ziyarette, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile bir araya gelen Vali Toraman, jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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