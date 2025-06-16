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        Vali Toraman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:18
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        Vali Toraman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Ziyarette, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile bir araya gelen Vali Toraman, jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Ziyaretin ardından, Vali Toraman başkanlığında, Çanakkale'nin huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıya Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ve şube amirleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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