Gelibolu'da tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Yazıcızade Mahallesi Hallaç Hüseyin Sokak'taki evinde tek başına yaşan V. S'den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, V.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
V.S'nin cesedi evdeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.