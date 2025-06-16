Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yazıcızade Mahallesi Hallaç Hüseyin Sokak'taki evinde tek başına yaşan V. S'den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, V.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        V.S'nin cesedi evdeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!

        Benzer Haberler

        Vali Toraman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Vali Toraman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü ağır yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü ağır yaralandı
        Anne ve oğlu kazada yaşamını yitirdi
        Anne ve oğlu kazada yaşamını yitirdi
        Askerin yazdığı destan, Çanakkale Savaşları'nın şiddetini yansıtıyor
        Askerin yazdığı destan, Çanakkale Savaşları'nın şiddetini yansıtıyor
        Özel sektörde yöneticiliği bırakıp şakayık üreticisi oldu
        Özel sektörde yöneticiliği bırakıp şakayık üreticisi oldu