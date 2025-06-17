Çanakkale'de evinde 77 kök kenevir ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 77 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 77 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Karabiga beldesinde jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen mahalde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evinde 77 kök kenevir, 1 tabanca ve fişek, 3 yivsiz kırma av tüfeği ve fişek, 50 gram kubar esrar ele geçirilen bir şüpheli, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.