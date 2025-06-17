Çanakkale'de evinde 77 kök kenevir ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Operasyonda, evinde 77 kök kenevir, 1 tabanca ve fişek, 3 yivsiz kırma av tüfeği ve fişek, 50 gram kubar esrar ele geçirilen bir şüpheli, gözaltına alındı.

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