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        Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:57
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        Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güllüce köyünde saat 11.30'da çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

        Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi.

        Yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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