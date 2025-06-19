Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı

Yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güllüce köyünde saat 11.30'da çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

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