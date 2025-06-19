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        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapılıyor

        Ayvacık İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce bölgede biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:44
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        Ayvacık'ta biçerdöver denetimi yapılıyor
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        Ayvacık İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce bölgede biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

        Yapılan denetimlerde biçerdöver kullanımıyla beraber çıkabilecek anız yangınları hususunda bilgilendirme de yapıldı.

        Toprak yapısına ve çevreye ciddi zararlar veren anız yakmanın, hem doğaya hem de insan sağlığına büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.

        Ekipler, biçerdöver operatörlerinin operatör belgesini kontrol etti, yangın tüplerinin olup olmadığını da denetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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