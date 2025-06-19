İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de cenaze törenine katıldı

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Recep Bulan'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip Çan'ın Keçiağıl köyünde toprağa verildi.

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