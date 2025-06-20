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        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:49
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        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Küçükkuyu Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ın Ahmetçe köyü yakınlarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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