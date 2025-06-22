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        Çanakkale'de tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:24
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        Çanakkale'de tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

        Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı.

        Tarlalar dozerlerle sürülerek, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

        Ekiplerin, orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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