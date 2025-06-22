Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bayramiç ile Ezine arasında Çavuşköy köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
1 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Yangının 60 dekar tarım alanını etkilediği öğrenildi.
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