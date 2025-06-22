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        Çanakkale'de çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Çanakkale'nin merkez, Biga ve Ezine ilçelerinde çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:47 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:47
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        Çanakkale'de çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Çanakkale'nin merkez, Biga ve Ezine ilçelerinde çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkez Erenköy köyü Yenimahalle mevkisinde saat 11.45 sıralarında bir kişiye ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünün Hamtoprak mevkisinde saat 15.20 sıralarında biçerdöverden kaynaklı, merkez ilçe Taşlıtarla köyü Kulebeli mevkisinde saat 12.00 sıralarında da spiral makinesiyle yapılan boru kesimi sırasında çıkan kıvılcımın araziye sıçraması sonucu yangın meydana geldiği ifade edildi.

        Ezine'nin Çarıksız köyünde de dün saat 16.40 sıralarında, bir vatandaşın evinde yaptığı tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların yandaki araziye sıçraması sonucu yangın çıktığı aktarıldı.

        Açıklamada, çıkan yangınlarla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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