Çanakkale'de arazide çıkan yangın söndürüldü

Bu arada yandan, Bayramiç-Ezine kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede arpa ve buğday ekili araziler de zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

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