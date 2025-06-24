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        Çanakkale'de arazide çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:44
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        Çanakkale'de arazide çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yahşıeli köyünde bulunan zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

        Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede arpa ve buğday ekili araziler de zarar gördü.

        Bu arada yandan, Bayramiç-Ezine kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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