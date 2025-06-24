Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ezine'nin Çetmi köyündeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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