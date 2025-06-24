Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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