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        Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Köleoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele günü açıklaması

        Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" kapsamında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:11
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        Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Köleoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele günü açıklaması
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        Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" kapsamında açıklama yaptı.

        Köleoğlu, bağımlılığın sadece bireyi değil, ailesini ve çevresini de olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

        Son zamanlarda yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucunun binlerce gencin hayatını kurtardığını aktaran Köleoğlu, "Bunun yanı sıra tedavi alanında yapılan, arzı azaltan uygulamalar da her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Aynı zamanda toplumun duyarlı kesimlerinin bir araya geldiği sivil kuruluşlar da değişik vasıtalarla uyuşturucu ile mücadele etmekteler." ifadesini kullandı.

        Köleoğlu, Türkiye genelinde yaygınlaştırılan önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarına değinerek, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile bugüne kadar 13 milyon çocuğa ulaşıldığını aktardı.

        Ayrıca, spor etkinlikleriyle her yaştan vatandaşın ruhsal ve bedensel gelişimine destek verildiğini belirten Köleoğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılara ücretsiz psiko-sosyal destek sağlandığını ifade etti.

        Köleoğlu, merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun ve boşlukta olmanın gençleri uyuşturucuya itebildiğini vurgulayarak, "Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilenip konuşmaları. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak bakarak tedavide asla yalnız bırakmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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