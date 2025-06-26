Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Köleoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele günü açıklaması

Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" kapsamında açıklama yaptı.

Köleoğlu, bağımlılığın sadece bireyi değil, ailesini ve çevresini de olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucunun binlerce gencin hayatını kurtardığını aktaran Köleoğlu, "Bunun yanı sıra tedavi alanında yapılan, arzı azaltan uygulamalar da her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Aynı zamanda toplumun duyarlı kesimlerinin bir araya geldiği sivil kuruluşlar da değişik vasıtalarla uyuşturucu ile mücadele etmekteler." ifadesini kullandı.

Köleoğlu, Türkiye genelinde yaygınlaştırılan önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarına değinerek, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile bugüne kadar 13 milyon çocuğa ulaşıldığını aktardı.