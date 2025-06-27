Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda yeni kazalar oluşmaması için yolun ışıklandırılmasını isteyen bazı vatandaşlar kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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