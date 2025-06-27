Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan 2 kişiden biri sağ bulundu

Çan ve Yenice ilçelerinde ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Akbaş ve Asiye Gören için yapılan arama çalışmaları kapsamında, Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.