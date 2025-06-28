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        Kıbrıs gazisi memleketi Ezine'de son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kıbrıs gazisi Mustafa Canbaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:40
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        Kıbrıs gazisi memleketi Ezine'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kıbrıs gazisi Mustafa Canbaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Canbaz için Yahya Çavuş Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Mustafa Canbaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

        Canbaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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