Kıbrıs gazisi memleketi Ezine'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Mustafa Canbaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

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