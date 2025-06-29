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        Çan'daki polimercam fabrikasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde polimercam fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:32
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        Çan'daki polimercam fabrikasında yaralanan işçi hayatını kaybetti
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde polimercam fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede öldü.

        İlçeye bağlı Etili köyündeki polimercam fabrikasında 19 Haziran'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan Erdal Ulu, olayın ardından önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ardından helikopter ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Yoğun bakım servisinde 10 gündür tedavi altında olan Ulu, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

        Ulu'nun cenazesinin yarın Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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