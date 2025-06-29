Çan'daki polimercam fabrikasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Yoğun bakım servisinde 10 gündür tedavi altında olan Ulu, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

İlçeye bağlı Etili köyündeki polimercam fabrikasında 19 Haziran'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan Erdal Ulu, olayın ardından önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ardından helikopter ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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