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        Rekor denemesi için yelkenliyle Hopa'dan start alan Başak Mireli, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol yaparak yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli, "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesinin 8'inci gününde Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:28
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        Rekor denemesi için yelkenliyle Hopa'dan start alan Başak Mireli, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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        Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol yaparak yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli, "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesinin 8'inci gününde Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

        Mireli, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için Hopa-İskenderun arasındaki 1500 millik rotayı hiç durmadan tek başına tamamlayan ilk kadın yelkenci olma hedefiyle 21 Haziran'da Hopa Limanı'ndan start aldı.

        Daha önce Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle tek başına geçen ilk Türk kadını olan Mireli, rekor denemesinin 8. gününde Çanakkale Boğazı'na ulaşarak, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kilitbahir'deki "Dur Yolcu" yazısını geçtikten sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni selamladı.

        İstanbul'dan sonra rotasını güney kıyılara çeviren sporcu, Çanakkale'ye ulaştığında toplamda 1500 deniz milli olan rotasının 600 millik kısmını tamamlamış oldu.

        Başak Mireli, Kilitbahir Kalesi'nden geçtiği sırada yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

        "Rekor denemesinde 8. günün sonuna gelirken Çanakkale Boğazı'ndayım. Dün İstanbul'daydım. Hala çok heyecanlıyım, heyecanımı atamadım. Denizleri değiştirdikçe insanın heyecanı da katlanıyor. Çanakkale Boğazı'nda olmak gerçekten çok güzel. Çok yoruldum ama değerli ve güzel bir şey yaptığıma inanıyorum. Umarım denizciliğimiz daha çok gelişecek. Benim yapmaya çalıştıklarım, denizlerde verdiğim bu keyifli mücadele başkalarına da ilham kaynağı olacak. 1500 millik yolun ancak 600 mil kadarını yapabildim. Daha önümde uzun 900 millik yol daha var. Ege Denizi ve Akdeniz var. Oraları da sorunsuz geçip rekora ulaşabilirim." dedi.

        Mireli, rekoru tamamlayabilmek için Ege ve Akdeniz kıyılarını da geçerek İskenderun Limanı'na ulaşmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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