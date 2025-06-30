Gelibolu'da bir kişi evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alaeddin Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Erkan Genç'ten haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, evine girdikleri Genç'in cansız bedenine ulaştı.
Genç'in bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.
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