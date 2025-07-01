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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:18
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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi Namazgah Sokak'taki otluk alan alev aldı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğü ile Terzialan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Çakmakçayır Mahallesi Muhtarı Turhan Çetin, beldede bu yıl altıncı yangının çıktığını belirterek, olası yangınlara karşı dikkatli olmaları konunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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