Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç göreve başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine atanan Kaymakam Cihat Koç, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine atanan Kaymakam Cihat Koç, görevine başladı

        Kaymakam Koç, Gelibolu’nun simge isimlerinden Gazi Süleyman Paşa ve hürriyet şairi Namık Kemal'in kabirlerini ziyaret etti.

        Koç, sosyal medya paylaşımında, "Merhaba Gelibolu, merhaba şanlı ecdadın, şühedanın, güzel insanların şehri. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın ve hürriyet şairi Namık Kemal'in kabirlerini ziyaretle görevimize başladık. Allah utandırmasın, adaletten ayırmasın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Freni patlayan kamyon trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarptı: 3 yaralı
        Freni patlayan kamyon trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarptı: 3 yaralı
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıklar d...
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıklar d...
        Çanakkale'de freni boşalan kamyon trafik ışığındaki 4 araca çarptı, 4 kişi...
        Çanakkale'de freni boşalan kamyon trafik ışığındaki 4 araca çarptı, 4 kişi...
        Tuğba'nın 5'inci kattan düşüp ölümüyle ilgili davanın tanığı: Kadın düşerke...
        Tuğba'nın 5'inci kattan düşüp ölümüyle ilgili davanın tanığı: Kadın düşerke...