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        Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:36
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        Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çan'ın Dondurma köyündeki tarım arazisinde saat 16.31'de yangın meydana geldiği bildirildi.

        Yangına, 7 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 müdahale personeliyle karadan söndürme faaliyetinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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