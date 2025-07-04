Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Yangına, 7 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 müdahale personeliyle karadan söndürme faaliyetinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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