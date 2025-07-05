GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının havadan ve karadan etkin müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangında maalesef yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir. Yangın biçerdöverden kaynaklanmış, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır." bilgisine yer verildi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

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