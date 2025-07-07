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        Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 02:09 Güncelleme: 07.07.2025 - 02:09
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        Çanakkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, ilçede seyyar satıcılık yapan H.T, geçen hafta belediyenin sosyal tesislerine alkolle girmek istedi. Belediye iştiraki olan şirkette müdürlük yapan E.T'nin H.T'yi uyarması üzerine tartışma yaşandı.

        Olaydan bir hafta sonra ilçe meydanında karşılaşan E.T. ile H.T. arasında yeniden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.T, E.T'ye bıçakla saldırdı. Kavgada araya giren E.T'nin oğlu D.T, bıçakla ağır yaralandı.

        Yaralı, zabıta aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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