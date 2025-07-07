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        Gelibolu'da gençler serinlemek için denizi tercih etti

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:44
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        Gelibolu'da gençler serinlemek için denizi tercih etti
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.

        Hamzakoy, Feneraltı ve kayalıklar mevkisinde denize giren gençler, özellikle trampolinden yaptıkları tehlikeli atlayışlarla dikkat çekti.

        Çocukların atlayışlarını çevredeki vatandaşlar endişe ve şaşkınlıkla izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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