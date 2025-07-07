Gelibolu'da gençler serinlemek için denizi tercih etti

Hamzakoy, Feneraltı ve kayalıklar mevkisinde denize giren gençler, özellikle trampolinden yaptıkları tehlikeli atlayışlarla dikkat çekti.

–Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için denize akın etti.

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