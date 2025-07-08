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        Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:58
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        Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite personeli de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

        Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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