Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü

Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite personeli de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

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