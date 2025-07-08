Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki makilik alanda elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversite personeli de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.
Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalarla yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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