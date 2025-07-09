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        Gelibolu'da kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:58
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        Gelibolu'da kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi
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        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi verildi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından verilen eğitimde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı. Sigarayı bırakmak isteyen personel, Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirildi.

        Eğitimde ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin koruyucu sağlık hizmetleri tanıtılarak farkındalık oluşturuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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