Gelibolu'da kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından verilen eğitimde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı. Sigarayı bırakmak isteyen personel, Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirildi.

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