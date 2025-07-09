AK Partili Jülide İskenderoğlu'ndan Yeşilay Çanakkale Şubesi'ne ziyaret

Ziyarette, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, Yeşilay’ın Çanakkale’de yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

–AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Muhlis Ceylan ve Sevsin Sezer ile birlikte Yeşilay Çanakkale Şubesi’ni ziyaret etti.

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