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        AK Partili Jülide İskenderoğlu'ndan Yeşilay Çanakkale Şubesi'ne ziyaret

        –AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Muhlis Ceylan ve Sevsin Sezer ile birlikte Yeşilay Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:15
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        AK Partili Jülide İskenderoğlu'ndan Yeşilay Çanakkale Şubesi'ne ziyaret
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        –AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Muhlis Ceylan ve Sevsin Sezer ile birlikte Yeşilay Çanakkale Şubesi’ni ziyaret etti.

        Ziyarette, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, Yeşilay’ın Çanakkale’de yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Bağımlılıkla mücadele, gençlere yönelik farkındalık çalışmaları ve gönüllülük temelli projelerin konuşulduğu ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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