Gelibolu'da vatandaşlar Hamzakoy Plajı'nda serinledi

Almanya'dan memleketi Gelibolu'ya gelen Tanju Serdemir, havanın sıcak olması nedeniyle plajda yer aldıklarını belirterek, "İnanılmaz bir sıcak var. Rüzgar estiğinde sıcağı adeta insanın üzerine kaplıyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.