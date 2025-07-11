Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin LGS şampiyonları başarıya giden yolu anlattı

        Çanakkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler, başarıya giden yolda düzenli ve planlı çalışmanın, kitap okumanın ve stres yönetiminin önemine işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin LGS şampiyonları başarıya giden yolu anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler, başarıya giden yolda düzenli ve planlı çalışmanın, kitap okumanın ve stres yönetiminin önemine işaret etti.

        Çanakkale'de 6 öğrenci, LGS kapsamında yapılan sınavın sonucuna göre 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı.

        Özel sektörde yönetici baba ile eczacı annenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Çan 23 Eylül Ortaokulu öğrencisi Esra İclal Doğan, sınava hazırlık sürecinde kursa gittiğini ve öğretmenlerinin tavsiye ettiği kaynaklardan bolca soru çözdüğünü anlattı.

        Sınav günü yaklaştıkça bol bol deneme testi çözdüğünü belirten Doğan, "Yanlış yaptığım ya da yapamadığım soruları tekrar tekrar kontrol ederek nerede yanlış yaptığımı anladım. Sınava girecek arkadaşlarıma düzenli paragraf sorusu çözmelerini, yanlış yaptıkları sorulara tekrar bakmalarını, öğretmenlerini dikkate almalarını öneriyorum. Yapamadıkları soruları öğretmene sormaktan çekinmesinler." dedi.

        - Hedefi İstanbul Erkek Lisesi

        Anne ve babası esnaf olan Biga Ortaokulu öğrencisi Naz Yörük ise sınavı oldukça zor bulduğunu, özellikle girdiği deneme sınavlarından daha zor sorularla karşılaştığını dile getirdi.

        Daha çok matematik sorularında zorlandığını ifade eden Yörük, "Kendimden bu sonucu bekleyerek sınava girdim. Sınavdan çıktıktan sonra da başardığımdan emindim. İlkokul üçüncü sınıftan beri BİLSEM öğrencisiyim. Özellikle okuduğumu anlamada bana başka bir bakış açısı sağladı." dedi.

        İstanbul Erkek Lisesine gitmek istediğini anlatan Yörük, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kafamda hiçbir meslek hayali olmadı, lisede karar vereceğim. Son bir yıl oldukça yoğundu, derslerim zorlayıcı olmaya başlamıştı ama yine de stres yönetimini iyi yaptığımı düşünüyorum. Okul birincisi olarak mezun oldum. Okuldaki hocalarım benimle çok ilgileniyorlardı. Ailem her zaman maddi ve manevi olarak bana destek oldu, onlara çok teşekkür ediyorum.

        Sınavdan çıktıktan sonra çok heyecanlıydım. Sonuçlar hakkında fikrim oluşmaya başladıktan sonra heyecanım azaldı. Mutluyum sonuçtan. Gelecek yıl sınava girecek arkadaşlarıma öncelikle düzenli şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hep aynı saat aralığında çalışmaları, bol bol kitap okumaları ve streslerini çok iyi yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum."

        Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen de Naz Yörük'ü başarısından dolayı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        Lapseki'de vatandaşlara aşure ikram edildi
        Lapseki'de vatandaşlara aşure ikram edildi
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, çiftçi ve üreticilerle buluştu
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, çiftçi ve üreticilerle buluştu
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk'ten belediyeye kavşak projesi tepkisi
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk'ten belediyeye kavşak projesi tepkisi
        Ayvacık'ta kumsala sabitlenen şemsiye ve sandalyeler zabıta ekiplerince kal...
        Ayvacık'ta kumsala sabitlenen şemsiye ve sandalyeler zabıta ekiplerince kal...
        Gelibolu'da eczane çalışanlarına sağlık bilinci eğitimi verildi
        Gelibolu'da eczane çalışanlarına sağlık bilinci eğitimi verildi
        Yurt dışına kaçmak için gemide saklanan göçmenler kaptanın ihbarı sonucu ya...
        Yurt dışına kaçmak için gemide saklanan göçmenler kaptanın ihbarı sonucu ya...