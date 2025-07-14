Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.47'de Erenköy'de orman dışı alanda başlayan yangına, 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 6 itfaiye aracı, 1 dozer, 109 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Erenköy'de orman dışı alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.

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