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        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:47
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

        Günün ilk ışıklarıyla 2 helikopter, yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

        Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

        Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santralle tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dronla görüntülendi. Kayıtlarda köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.

        - Çok sayıda hayvan telef olmuştu

        Dün başlayan yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu.

        Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlarda da hasar oluşmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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