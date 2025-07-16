GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla 2 helikopter, yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santralle tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dronla görüntülendi. Kayıtlarda köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.

- Çok sayıda hayvan telef olmuştu