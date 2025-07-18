GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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