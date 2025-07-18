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        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:00
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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